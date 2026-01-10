Fidan'dan Türkiye-ABD İlişkilerine Dair Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile ABD ilişkilerine ilişkin, "Özellikle ticaretteki artışın olumlu yönde ilerleyeceğini görüyorum. Bölgesel dayanışma son derece önemli. Gazze konusunda ABD'nin yapıcı rolünü sürdürmesi ve Suriye'de Trump döneminde izlenen politikaların devam etmesi önem taşıyor." dedi.

Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" yönündeki kararının Somaliland açısından büyük bir talihsizlik olduğunu vurgulayan Fidan, Müslüman bir topluluğun yalnızca Tel Aviv yönetimi tarafından tanınmasının son derece olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Fidan, bunun amacının Somaliland'in İsrail'in bölgesel politikalarına hizmet etmesi olduğunu vurgulayarak, söz konusu durumun olumsuzluklarına dikkati çekti.

Somaliland bölgesinin Somali içinde sorunlu bir yapı olduğunu belirten Fidan, Dışişleri Bakanlığında Somali ile Somaliland arasında uzlaşının sağlanmasına katkı sunmak amacıyla özel temsilcilik bulunduğunu söyledi.

Fidan, Türkiye'nin yaklaşımının her zaman Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde olduğunu belirterek, ülkeyi oluşturan kabilelerin daha otonom bir yapı içinde yer alabileceğini, bunun ise devletin bütünlüğünü zedelemeden gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali arasında anlaşma sağlanması sürecinde, bölgedeki bazı ülkelerin Somali'nin parçalanmasından istifade etmeye hazır olduklarının görüldüğünü dile getiren Fidan, bazı ülkelerin ise stratejik politikalarını bu hedef üzerine inşa ettiğini söyledi.

Fidan, normal şartlarda Somaliland projesinin iki yıl önce hayata geçirilmesinin planlandığını belirterek, "İsrail, bölgede kendisini yalnız hissettiğinde, Gazze'deki soykırımın ardından yeni bir planı yeniden devreye sokmaya başladı." dedi.

Somaliland bölgesinin coğrafi ve stratejik önemine dikkati çeken Fidan, coğrafyayı bilen herkesin "aynı anda nasıl bir oyunun oynandığını" rahatlıkla görebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin bu oyuna karşı tedbir aldığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Diplomatik temaslarımızı büyük bir hızla kurduk. Yine İslam dünyası ve bölge ülkeleri olarak bir işbirliği geliştirdik. Batılılarla da hemen müzakere ettik. Başka herhangi bir ülkenin tanımaması konusunda ciddi bir çaba ortaya koyduk. Çok şükür o ilk gün beklenen ülkelerin hiçbiri tanımadı. İnşallah da tanımazlar."

Yeni yılda Türkiye-ABD ilişkilerinden beklentiler

Bakan Fidan, Türkiye-ABD ilişkilerinde 2025'te üzerinde çalışılan pek çok başlıkta somut sonuçlar alınmaya başlanacağını öngördüklerini belirterek, bunlar arasında CAATSA yaptırımları ile Halkbank davasının da bulunduğunu söyledi.

Diğer yaptırım dosyalarında çözüm yönünde ilerleme sağlandığını ifade eden Fidan, "Özellikle ticaretteki artışın daha olumlu bir seyir izleyeceğini görüyorum. Bölgesel dayanışma fevkalade önemli. Gazze'de ABD'nin yapıcı rolünü sürdürmesi önemli. Suriye'de Trump döneminde izlenen politikaların devam etmesi de önem taşıyor." dedi.

ABD'nin Donald Trump dönemindeki dış politikasının Türkiye'nin yakın çevresi açısından belirleyici olduğunu aktaran Fidan, "Kafkaslar'da barışı destekleyen, Azerbaycan'a önem veren ve Ermenistan'ı da barışa zorlayan bir ABD'nin, bizim bölgesel hedeflerimizle Trump yönetiminin hedeflerinin örtüştüğünü görüyoruz. Bu, Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan hattına, Suriye'den diğer bölgelere kadar geçerli." ifadelerini kullandı.

Fidan, bazı aktörlerin ABD üzerindeki etkisinin bu başlıklarda belirleyici olabileceğini vurgulayarak, "Gazze konusunda yaşanabilecek bir faz değişimi sıkıntılı olabilir. Bu nedenle çok yoğun bir diplomatik mesai yürütmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'da Libya ve Sudan başta olmak üzere sorunlu alanlarda ABD etkisinin daha yapıcı bir şekilde yönlendirilmesinin önemine işaret eden Fidan, Washington ile yürütülen diplomatik çabaların 2026'da da somut ve faydalı sonuçlar üreteceğine inandıklarını kaydetti.

ABD'nin bazı politikalarının dolaylı etkiler doğurabileceğini belirten Fidan, "Önümüzde Grönland meselesi var. Uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri bize yansıyabilecek etkileri açısından değerlendiriyorum. Grönland'da yaşanabilecek senaryoların doğrudan ya da dolaylı etkileri Türkiye'yi nasıl etkiler, buna bakmamız gerekiyor. Bu durum Avrupa'ya, Avrupa güvenlik mimarisine ve transatlantik ilişkilere ciddi bir yük ve gerilim getirebilir." diye konuştu.

Danimarka'nın bu konuda "çok ciddi bir tutum" ortaya koyduğunu ifade eden Fidan, Avrupalı liderlerin de süreci yakından takip ettiğini anımsattı.

Fidan, gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Danimarkalı heyetin bir araya gelerek konuyu görüşeceğini ve burada ortak bir zemin bulunabileceğini dile getirdi.

ABD'nin Çin politikasının dünya ticareti üzerindeki etkilerine de değinen Fidan, Washington'un İran'la ilgili alacağı kararların da Türkiye açısından kritik olduğunu, zira bu konunun doğrudan Türkiye'nin yakın çevresini ilgilendirdiğini söyledi.

"Bizimle doğrudan ilişkilerin seyrinin yanı sıra, üçüncü ülkeler üzerinden gelişebilecek dolaylı etkiler de Türkiye'yi etkileyecektir. Bu nedenle tüm bu başlıkları yakından izliyor, önleyici diplomatik adımları gecikmeden atıyoruz." diyen Fidan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sahip olduğu tüm gücü, itibarı ve imkanları sadece kendi halkı için değil, bölgenin ve insanlığın refahı için de seferber etmeye devam edeceğini vurguladı.

Fidan, "Dış politikamızın temel pusulası barış, istikrar ve refahtır. Kendimiz için ne istiyorsak başkası için de onu istiyoruz. Bu, bizim ahlakımızın ve inancımızın gereğidir." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

(Bitti)