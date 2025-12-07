Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

