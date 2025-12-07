Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi.
Fidan, Doha'da Somali Cumhurbaşkanı ile Görüştü
