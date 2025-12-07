Fidan, Doha Forumunda Iraklı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Fidan. Doha temasları çerçevesinde bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Suriye Dışişleri Bakanı Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti. - DOHA