Fidan: Gençler için bilgi ve tecrübe aktarımı önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fidan: Gençler için bilgi ve tecrübe aktarımı önemli

31.01.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, gençlerin topluma katkısını ve bilgi aktarımının önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus." dedi.

Bakan Fidan, TÜGVA tarafından Vakfın İstanbul'daki genel merkezinde düzenlenen İhtisas Akademi 2026 Lansmanı'nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye gibi devlet geleneği çok güçlü bir milletin bütün organlarıyla millete hizmet götürdüğü bir yerde sivil toplumun bir araya gelerek gençlere toplumsal faydanın devlet eliyle değil bireyler eliyle de yapılabileceğini TÜGVA'nın gösterdiğini belirten Fidan, "Bununla gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

TÜGVA'nın Türkiye çapında örgütlenmiş, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye'nin geneline götürüyor olmasının, sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istenilen örnek bir çaba olduğunu söyleyen Fidan, "Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fidan, kendisini dinlemeye gelen gençlere, "Sizlerin bu yaşlarda aktivizm içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli ama çok kıymetli bir husus." diye konuştu.

"Bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var"

Toplumun kendi kendine fayda beklemeden harekete geçmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Fidan, "Belki de toplumların omurgasını oluşturan, ana kemiğini oluşturan ve dayanıklılık oranı dediğimiz oranı oluşturan husus da bu." dedi.

Fidan, gençlere burada kazandıkları deneyimlerin etkisinin hiçbir zaman silinmeyeceğini söyleyerek, "Bakın etrafınıza bizim yaşlarımızda olup gençliğinde gerçekten bir davaya, toplumsal bir çabaya adanmış insanların hepsi bu oluşum yıllarında, enerjilerin yüksek olduğu gençlik yıllarında ortaya koyduğu çabaları ömür boyu bir referans noktası olarak alıp yaşamaya devam ederler." şeklinde konuştu.

İhtisas Programı'nın eylemle bilgiyi ve tecrübeyi bir araya getiren modüller üretmesini kıymetli bulduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Eyleme ihtiyacımız olduğu kadar bilgiye, öğrenmeye, tecrübe aktarımına da ihtiyacımız var. TÜGVA'nın geliştirdiği programlarla bunları aynı kulvarda götürmesi önemli bir husus. Ben şimdiden burada eğitim alacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Katkı verecek olan hocalarımıza, uzmanlarımıza da ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum."

Bakan Fidan, hitabın ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan: Gençler için bilgi ve tecrübe aktarımı önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:34:23. #7.11#
SON DAKİKA: Fidan: Gençler için bilgi ve tecrübe aktarımı önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.