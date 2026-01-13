Fidan ve Arakçi'den Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüşerek son gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
