Fidan ve Bin Ferhan'dan Suriye ve Gazze Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze'yi ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile diğer bölgesel konular ele alındı.