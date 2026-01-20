Fidan ve Dar'dan Gazze Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Gazze'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
