Fidan ve Djuric İstanbul'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric ile görüştü.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya hesabından Djuric'in Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Görüşmede ikili gündemdeki konular, bölgedeki güncel gelişmeler ve önemli uluslararası meseleleri ayrıntılı olarak ele aldı. Avrupa'daki mevcut güvenlik ve siyasi durum ile bunun bölgesel istikrar üzerindeki etkileri de görüşüldü." ifadelerine yer verildi.