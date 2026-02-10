(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Parlamento Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile Ankara'da bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Kırgız Parlamento Başkanı Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?