Fidan ve Konakoviç İstanbul'da Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi.
