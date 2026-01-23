Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile İstanbul'da bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Mucunski İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?