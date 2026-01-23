Fidan ve Mucunski İstanbul'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile görüştü.