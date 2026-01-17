Fidan ve Suudi Bakan Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarında edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi. - ANKARA
