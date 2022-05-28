FIFA 22 sistem gereksinimleri – FIFA 22 kaç GB? - Son Dakika
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FIFA 22 sistem gereksinimleri – FIFA 22 kaç GB?

28.05.2022 18:39
FIFA 22 sistem gereksinimleri – FIFA 22 kaç GB?

Günümüzün en popüler oyunları arasında yer alan FIFA 22 sistem gereksinimleri ve kaç GB depolama gerektirdiğini sizlerle paylaşıyoruz.

EA tarafından geliştirilen ve her yıl yenisi piyasaya sürülen FIFA serisinde sona gelindi. FIFA'dan yayın haklarını alamayan Electronic Arts bu yıl başka isimli bir oyun çıkaracak. Bunu duyan pek çok kişi ise serinin son yapımını şimdiden almayı tercih ediyor. Peki FIFA 22 sistem gereksinimleri neler ve kaç GB depolamaya ihtiyaç var?

FIFA 22 sistem gereksinimleri

FIFA 22 her ne kadar günümüzün güncel oyunları arasında yer alsa da sistem gereksinimleri sanıldığı kadar yüksek değil. Hatta harici ekran kartı olmayan bilgisayarlarda bile ayarları biraz kısarak oynamanız mümkün. Fakat en yüksek grafik kalitesini ve FPS değerlerini görmek istiyorsanız önerilenin üzerinde bir sisteme sahip olmalısınız.

FIFA 22 sistem gereksinimleri – FIFA 22 kaç GB?

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100/ AMD Athlon X4 880K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB

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Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550/ AMD FX 8150

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

FIFA 22 kaç GB?

FIFA 22 kaç GB sorusunun cevabına baktığımızda EA'nın depolama tarafında bizden en az 50 GB kullanılabilir alan istediğini görüyoruz. Fakat eğer cihazınızda yalnızca bu kadar alan kaldıysa bir kurulum yapmanızı önermiyoruz.

FIFA 22 sistem gereksinimleri – FIFA 22 kaç GB?

Hem işletim sisteminin hem de oyunun daha rahat çalışabilmesi için her zaman istenenden bir miktar daha fazla alan bırakmalısınız. Ayrıca oyunu HDD yerine SSD'ye kurarak açılış ve oyun içi kayıt sürelerini en az yarı yarıya kısaltabileceğinizi belirtelim.

Buna ek olarak, oyunun şu anda Steam tarafından yüzde 84'lük bir indirim ile 599.99 TL yerine 95.99 TL'den satıldığını söyleyelim. Bu kampanya ise 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Dolayısıyla siz bu yazıyı okuduğunuz sırada sonlanmış olabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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