Fiji Başbakanı'nın oğlu aile içi şiddet suçlaması ile Avustralya'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Fiji Başbakanı'nın oğlu aile içi şiddet suçlaması ile Avustralya'da gözaltına alındı

12.09.2022 13:00
Fiji Başbakanı'nın oğlu aile içi şiddet suçlaması ile Avustralya'da gözaltına alındı

Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın oğlu aile içi şiddet suçlamasıyla Avustralya'da gözaltına alındı.

Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın oğlu aile içi şiddet suçlamasıyla Avustralya'da gözaltına alındı.

ABC'nin haberine göre, Fiji Başbakanı Frank Bainimarama'nın tek oğlu Ratu Meli Bainimarama'nın birkaç gün içinde Avustralya'nın Parramatta şehrinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Hakkındaki şikayetler üzerine harekete geçen Yeni Güney Galler polisi, Bainimarama'nın aile içi şiddet suçlaması nedeniyle 8 Eylül'de Queensland'da gözaltına alındığını bildirdi.

Ayrıca, Bainimarama'nın Avustralya'da oturma vizesi bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Avustralya, Fiji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiji Başbakanı'nın oğlu aile içi şiddet suçlaması ile Avustralya'da gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fiji Başbakanı'nın oğlu aile içi şiddet suçlaması ile Avustralya'da gözaltına alındı - Son Dakika
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