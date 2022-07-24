Fikri Sağlar: "Sezgin Baran Korkmaz, 2. Zarrab Vakasından Daha İleri. Süleyman Soylu'nun Kolay Kurtulabileceğini Düşünmüyorum" - Son Dakika
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Fikri Sağlar: "Sezgin Baran Korkmaz, 2. Zarrab Vakasından Daha İleri. Süleyman Soylu'nun Kolay Kurtulabileceğini Düşünmüyorum"

24.07.2022 16:26
Fikri Sağlar: "Sezgin Baran Korkmaz, 2. Zarrab Vakasından Daha İleri. Süleyman Soylu'nun Kolay Kurtulabileceğini Düşünmüyorum"

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de başlayan yargı süreci için “İkinci Zarrab vakasından daha ileri bir olay. Erdoğan ve AKP’nin başını epey ağrıtacak. Süleyman Soylu’nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'de başlayan yargı süreci için "İkinci Zarrab vakasından daha ileri bir olay. Erdoğan ve AKP'nin başını epey ağrıtacak. Süleyman Soylu'nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, KRT TV'de Semra Topçu'nun sunduğu Haftanın Panoraması programına dün konuk oldu. Sağlar, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'de başlayan yargı süreci hakkında şöyle konuştu:

"Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye gitmesi 2. Zarrab olayından daha ileri. Çünkü Zarrab olayı ABD'nin kararını delen Türkiye'nin zaruri ihtiyaçlarını yerine getirmek adına yapılmış bir şey ve onun için toleranslı baktılar. Ama Türkiye'nin var olan yaptırımları delmesinden dolayı da takibe aldılar. Fakat SBK'nın durumu öyle değil. Bir milyar dolar yanlış gelir beyanıyla elde edilen paranın büyük miktarı Türkiye'ye kara para olarak gelip, şirketler hanlar hamamlar yatlar alınarak aklandı. Dolayısıyla Türkiye'nin bir kara para aklama, kayıt dışı ekonomiyi desteklemesi, hükümet tarafından bunun kucaklanması söz konusu. Onun için Erdoğan ve AKP'nin başını epey ağrıtacak. Benim yorumum Zarrab meselesinden çok daha ileri gidecektir.

"SOYLU DEŞİFRE EDİLEBİLİR"

Soylu hakkında kayıtlar var, milletvekili Ahmet Şık'ın belirttiği 10 milyon Euroluk aracılık iddiası var. Soylu hakkında bu konuya dahli olduğuna dair iddialar var; mesela MASAK raporları; önce büyük suçlamalar olduğu, sonra bu suçlamaların geri çekildiğine dair… Sedat Peker'in söylediği 'Bana kaç dediğin gibi ona da kaç mı dedin' ifşaatı var. Korkmaz'ın hakkında dava açılmasından bir gün önce kaçtığını biliyoruz…

Soylu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konuda sorulara yanıt verirken, 'Yukardan aşağı karar aldık, ABD'yi ters köşeye yatırdık' diyor, ne demek istediğini anlamış değilim…

Zarrab meselesinde doğrudan partili cumhurbaşkanı hedef alınıyordu, o biraz büyük hedefti, devletin de koruma kalkanları vardı. Burada işin içinde sekreter konumunda olan Soylu var. Soylu'yu ciddi şekilde deşifre edeceklerini düşünüyorum.

Çünkü Soylu'nun bugünkü rejime göre koruma kalkanı var ama sonunda yaptırımı olmayan bir atama, dünyada diğer tek adam rejimlerinde sekreter konumunda olan insanlardan biri. Kolaylıkla bunun üzerine gidebilirler. Çünkü kendisini deşifre etti.10 bin euro alındığını söyledi, 10 milyon euro açıklaması var, Korkmaz'ın. Kaç dediği ile ilgili ifşaat var. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde Soylu'nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum. Hatırlayacaksınız, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcıyla iş geçiştirilmişti, burada da Soylu ile geçiştirebilirler…"

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Kaynak: ANKA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sezgin Baran Korkmaz, Süleyman Soylu, Fikri Sağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikri Sağlar: 'Sezgin Baran Korkmaz, 2. Zarrab Vakasından Daha İleri. Süleyman Soylu'nun Kolay Kurtulabileceğini Düşünmüyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fikri Sağlar: "Sezgin Baran Korkmaz, 2. Zarrab Vakasından Daha İleri. Süleyman Soylu'nun Kolay Kurtulabileceğini Düşünmüyorum" - Son Dakika
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