Fildişi Sahili'nde Trafik Kazası: 14 Ölü
Fildişi Sahili'nde Trafik Kazası: 14 Ölü

01.02.2026 10:26
Fildişi Sahili'nde bir otoyolda meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

ABİDJAN, 1 Şubat (Xinhua) -- Fildişi Sahili'nin kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı.

Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanlığı, cumartesi günü saat 05.00 sularında Kabadougou bölgesindeki bir otoyolda kazanın meydana geldiğini ve yasa dışı şekilde 69 yolcu taşıyan tahıl yüklü bir kamyonun kazaya karıştığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Amadou Kone, Kabadougou'daki bölgesel ulaştırma yetkililerine, trajediye ilişkin ilk bilgileri toplamak üzere derhal olay yerine gitmeleri talimatını verdi.

Kone, sürücülere yola çıkmadan önce gerekli teknik kontrolleri yapmaları çağrısında bulunarak tüm yol kullanıcılarını trafik kurallarına titizlikle uymaya davet etti.

Kaynak: Xinhua

