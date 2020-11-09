Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından binlerce kişi çatışma korkusuyla Liberya'ya sığındı - Son Dakika

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, etnik çatışma endişesi nedeniyle 3 bin 600'den fazla kişi komşu ülke Liberya'ya sığındı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Liberya Temsilcisi Roseline Okoro, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından binlerce kişinin etnik çatışma korkusuyla komşu ülkelere sığındığını belirtti.

Okoro, yüzlerce Fildişi Sahili vatandaşının Togo ve Gana'ya sığındığını vurgulayarak, "Seçimden sonraki gün yaklaşık 1600 kişi Liberya'ya geldi. Şu anda 3 bin 600'dan fazla kişi Liberya'ya sığındı." dedi.

Fildişi Sahili'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimi

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçilen mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın zaferi bugün Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

Ouattara'nın 3'üncü döneminde de aday olduğunu duyurması, ülkede seçim tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Muhalefet, Ouattara'nın adaylığının yasa dışı olduğunu savunarak birçok sokak eylemi düzenlemiş, bu gösteriler zaman zaman etnik çatışmalara neden olmuştu.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.