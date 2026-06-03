Filenin Sultanları Dev Ekranda! - Son Dakika
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Filenin Sultanları Dev Ekranda!

03.06.2026 10:43
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL maçları Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak.

(İSTANBUL) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maçları, Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak.

Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan yarışta her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

Toplam 18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallere yükselme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Filenin Sultanları'nın 1'inci haftadaki maç programı Ataşehir'de dev ekranda yayınlanacak. 3 Haziran'da (bugün) Dominik Cumhuriyeti, 4 Haziran'da Hollanda ve 6 Haziran'da İtalya'nın karşısına çıkacak Filenin Sultanları'nın maçları Atatürk Mahallesi Amfili Park'ta dev ekrandan canlı yayınlanarak sporseverlere bir arada milli maç izleme keyfi sunacak.

Filenin Sultanları'nın 1'inci hafta (Brezilya) maç programı şöyle:

-3 Haziran 2026

19.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

-4 Haziran 2026

22.30 Türkiye-Hollanda

-6 Haziran 2026

21.30 İtalya-Türkiye

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Filenin Sultanları Dev Ekranda! - Son Dakika

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