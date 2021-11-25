Üye Girişi
Filipinler, Çin'in tartışmalı resifteki ileri karakolun kaldırılması talebini reddetti - Son Dakika

Filipinler, Çin'in tartışmalı resifteki ileri karakolun kaldırılması talebini reddetti

25.11.2021 15:53
Filipinler, Çin'in tartışmalı resifteki ileri karakolun kaldırılması talebini reddetti

Filipinler, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı ikinci Thomas resifini korumayı amaçlayan ileri karakolunu kaldırması yönündeki talebini reddetti.

Filipinler, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı ikinci Thomas resifini korumayı amaçlayan ileri karakolunu kaldırması yönündeki talebini reddetti.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki karakolun kaldırılması yönündeki yeni talebini reddederek Çin sahil güvenlik gemilerinin bölgeyi terk etmesi ve Filipinler'in donanma personelini ve deniz piyadelerine gıda taşıyan tedarik teknelerini engellemekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Lorenzana, söz konusu karakolun bulunduğu ikinci Thomas resifinin, Çin'in onayladığı 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde yer aldığını kaydetti.

Filipinli güçler, karakol olarak karaya oturmuş savaş gemisi BRP Sierra Madre'yi kullanıyor.

Çin sahil güvenlik gemilerinin, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifteki Filipinli teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi gerilime sebep olmuş, Manila yönetiminden kınama gelmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Sahil Güvenlik, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler, Çin'in tartışmalı resifteki ileri karakolun kaldırılması talebini reddetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı 15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı Cipi, Osmangazi köprüsünde terk edilmiş halde bulunan iş insanından haber alınamıyor 15:39 Cipi, Osmangazi köprüsünde terk edilmiş halde bulunan iş insanından haber alınamıyor Cinsel ilişkiye girmek için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 15:15 Cinsel ilişkiye girmek için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Interpol'ün yeni başkanı işkenceyle suçlanan BAE'li general Ahmed Nasır el Reisi oldu 14:10 Interpol'ün yeni başkanı işkenceyle suçlanan BAE'li general Ahmed Nasır el Reisi oldu Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Son Dakika Haberleri
15:54 Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu
15:47 Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadını bıçakla tehdit eden saldırgan tutuklandı
15:45 Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış
15:31 Merkez Bankası'ndan merakla beklenen enflasyon açıklaması: Kısa vadede oynak seyir izlemesi bekleniyor
15:28 Bu köpek balığı, vücudunun yarısı olmadan avlanmaya devam edebiliyor
15:24 Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı düşüşte!
15:21 Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
15:04 AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak açıklama: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı
15:03 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu
15:02 Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!
Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu         
15:55
Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış Satırlı saldırgan markette kasiyeri rehin almaya çalışmış         
15:46
Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 16:00:13. #1.11#
SON DAKİKA: Filipinler, Çin'in tartışmalı resifteki ileri karakolun kaldırılması talebini reddetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement