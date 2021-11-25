Filipinler, Çin'in tartışmalı resifteki ileri karakolun kaldırılması talebini reddetti - Son Dakika

Filipinler, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı ikinci Thomas resifini korumayı amaçlayan ileri karakolunu kaldırması yönündeki talebini reddetti.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki karakolun kaldırılması yönündeki yeni talebini reddederek Çin sahil güvenlik gemilerinin bölgeyi terk etmesi ve Filipinler'in donanma personelini ve deniz piyadelerine gıda taşıyan tedarik teknelerini engellemekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Lorenzana, söz konusu karakolun bulunduğu ikinci Thomas resifinin, Çin'in onayladığı 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde yer aldığını kaydetti.

Filipinli güçler, karakol olarak karaya oturmuş savaş gemisi BRP Sierra Madre'yi kullanıyor.

Çin sahil güvenlik gemilerinin, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifteki Filipinli teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi gerilime sebep olmuş, Manila yönetiminden kınama gelmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.