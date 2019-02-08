Filipinler'de 6.0 Büyüklüğünde Deprem
18 dakika önce
KUALA Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KUALA Filipinler
'in güneyindeki Mindanao
adasında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malezya
Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Mindanao adasına bağlı Surigao kentinin 146 kilometre doğu taraflarında sarsıntı hissedildi.
Depremin şiddeti 6.0 olarak belirlenirken, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Depremin yakın ülkelerden Malezya'ya herhangi bir tsunami tehlikesi yaratmadığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:20 Kaynak: AA
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