Filipinler'de 6.4 Büyüklüğünde Deprem
Filipinler'de 6.4 Büyüklüğünde Deprem

07.01.2026 10:45
Mindanao'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı yok, artçı sarsıntılar bekleniyor.

Filipinler'de Mindanao Adası'ndaki Davao Oriental bölgesinde bulunan Manay kıyılarına yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta, 23 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in güney adalarının açıklarında deprem meydana geldi. İlk olarak ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından 6.7 olarak bildirilen depremin büyüklüğü daha sonra Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından 6.4'e düşürüldü. Phivolcs, yerel saat ile 11.02 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssünün Mindanao Adası'ndaki Davao Oriental bölgesinde bulunan Manay kıyılarına yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Depremin yaklaşık 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtirken, bölgedeki yetkililerin ilk açıklamalarına göre sarsıntılarda herhangi bir yıkım veya can kaybı yaşanmadı. Phivolcs, özellikle depremin merkez üssü yakınlarında artçı sarsıntıların meydana gelmesinin ve hasara yol açmasının beklendiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'in Pasifik Okyanusu'nda sıklıkla deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği "ateş çemberi" olarak nitelendirilen bir bölgede bulunması nedeniyle ülkede yoğun sismik aktivitelerin kaydedildiği biliniyor. - MANILA

Kaynak: İHA

