Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
30.06.2022 23:12
Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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