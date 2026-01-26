Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü - Son Dakika
Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü

Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü
26.01.2026 10:12
Basilan açıklarında batan feribotta 15 kişi hayatını kaybetti, 28 kişiye ulaşılamıyor.

MANİLA, 26 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında en az 350 kişiyi taşıyan ada feribotunun batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 28 kişiye ise ulaşılamıyor.

Filipinler Sahil Güvenliği komutanı Romel Dua, kazanın ardından en az 316 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Filipinler Sahil Güvenliği, Zamboanga kentinden Sulu eyaletindeki Jolo Adası'na doğru yol alan Trisha Kerstin 3 adlı feribotun pazartesi günü yerel saatle 02.00'den hemen önce Sulu Denizi'nde bir belediye olan Hadji Muhtamad'daki Baluk-Baluk Adası açıklarında battığını açıkladı.

Filipinler Sahil Güvenliği Baş Amirali Ronnie Gil Gavan, başkent Manila'da gazetecilere yaptığı açıklamada geminin pazar günü yerel saatle 21.20 sularında Zamboanga'daki limandan ayrıldığını söyledi.

Gavan, "Arama ve kurtarma operasyonu devam ediyor. Gemi aşırı yüklü değildi. Maksimum 350 yolcu kapasitesine sahip olan gemide kaptanın bildirdiğine göre 332 kişi bulunuyordu" dedi.

Filipinler Sahil Güvenliği'nin olay üzerine derhal harekete geçtiğini ve bölgedeki tüm kurtarma birimlerinin olay yerine gönderildiğini kaydeden Gavan, "Can kayıpları var ancak rakamlar henüz kesin değil" ifadelerini kullandı.

Gavan, geminin batma nedeni konusundaki soruşturmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü - Son Dakika
