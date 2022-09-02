Filipinler Devlet Başkanı Marcos, ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak

02.09.2022 16:28
Filipinler Devlet Başkanı Marcos, ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, göreve başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Teresita Daza, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Marcos'un 4 Eylül'de iki ülkenin güvenlik ilişkilerini görüşmek üzere Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile bir araya geleceğini belirtti.

Daza, Marcos'a Dışişleri Bakanı Enrique Manalo'nun eşlik edeceğini ve Manalo'nun Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ayrı görüşeceğini bildirdi.

Öte yandan, Marcos'un 6 Eylül'de Singapur'a gideceğini aktaran Daza, Filipinler Devlet Başkanı'nın 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşmak üzere ABD'yi ziyaret edeceğini aktardı.

Marcos, 30 Haziran'da yemin ederek ülkenin 17'nci Devlet Başkanı sıfatıyla resmen görevine başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek.

YORUMLAR
500
Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı Ferencvaros-Trabzonspor maçının misafir tribün biletleri satışa çıktı Av yasağı bitti balık tezgahları hamsi ve palamutla şenlendi Av yasağı bitti balık tezgahları hamsi ve palamutla şenlendi Battalgazi'de Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı Battalgazi'de Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Filipinler, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı Marcos, ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:43:29. #1.12#
SON DAKİKA: Filipinler Devlet Başkanı Marcos, ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement