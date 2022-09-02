Filipinler Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Teresita Daza, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Marcos'un 4 Eylül 'de iki ülkenin güvenlik ilişkilerini görüşmek üzere Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile bir araya geleceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Filipinler, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Filipinler Devlet Başkanı Marcos, ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.