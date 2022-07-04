Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail'i "Filistinlilerin cesetlerini tıbbi laboratuvarlarda kullanmakla" suçladı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "İsrail'i, öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini alıkoyarak tıbbi laboratuvarlarda kullanmakla" suçladı.

Iştiyye, Filistin hükümetinin Ramallah'taki haftalık kabine toplantısında konuştu.

Filistin Başbakanı, "(İsrail) İşgal terörü halkımıza karşı işlediği suçlara son vermiyor. Bu yılın başından bu yana işgalcilerin kurşunlarıyla öldürülen şehit sayısı 15'i çocuk olmak üzere 78'e ulaştı." dedi.

İsrail'i, üniversitelerindeki tıbbi laboratuvarlarda tutulan Filistinli "şehitlerin cesetlerini kullanmakla" suçlayan Iştiyye, şunları söyledi:

"(İsrail) işgal makamları (Filistinli) şehitlerin cesetlerini alıkoyarak yas tutanların acısını daha da artırıyor. Öğrendiğimize göre bu cesetler, insan haklarına, değerlere, ilkelere ve bilimsel etiğe açıkça aykırı şekilde, İsrail üniversitelerinin tıp fakültelerindeki laboratuvarlarında kullanılıyor."

Filistin Başbakanı, uluslararası üniversiteleri de el konulan cesetlere karşı işlenen ihlallerde rolü bulunan İsrail üniversitelerini boykot etmeye çağırdı.

Iştiyye ayrıca, "Filistinlilerin cesetlerine karşı ihlallere son vermesi ve elindeki tüm cesetleri derhal serbest bırakması ve böylece ailelerin ölen yakınlarına yakışır şekilde veda edebilmesi için İsrail hükümetine baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Filistinlilerin cesetlerini geri almak için yürütülen Filistin Ulusal Kampanyası Koordinatörü Hüseyin Şucaiyye'ye göre, 2015'ten bu yana 104 ceset İsrail tarafından alıkonulmuş durumda. Ayrıca "numaralı mezarlıklar" olarak adlandırılan özel mezarlıklarda da 256 ceset bulunuyor.

İsrail güvenlik güçleri, düzenlediği baskınlarda veya Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini genellikle alıkoyuyor. Bu cesetler bazen aylar sonra ailelerine teslim ediliyor.