Filistin Başbakanı'ndan Gazze için acil çözüm çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün tek devlet olarak egemen ve bağımsız birleşmesinin sağlanması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Mustafa, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"nu desteklediklerini ifade ederek, Gazze barış planının ateşkesle başlayıp Filistin Devleti'nin kendi kaderini tayin edebileceği devletle sonuca ulaşacağını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yaklaşık 160 üyesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlatarak "Gazze meselesiyle yalnızca halkımızın ihtiyaçlarının ele alınması açısından değil ayrıca günün sonunda Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün tek devlet olarak egemen ve bağımsız birleşmesi açısından ilgilenmeye kararlıyız." diye konuştu.

Gazze'de tam olarak uygulanmayan ateşkes konusunda ilerleme kaydedilmesi halinde bir sonraki önemli adımın insani yardımın bölgeye ulaşması olduğuna işaret eden Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası için beklenen sürede insanların geçici barınma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Mustafa, Gazze'deki altyapının ve evlerin yüzde 85'inin yok edildiğine dikkati çekerek "Geçici barınaklar önemli. Sonrasında, güvenlik, yönetişim, yeniden inşa, ekonomik iyileşme ve Gazze ile Batı Şeria'nın birleşmesinin sağlanmasıyla ilgilenmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"İsrail bugün hükümetimize ait yaklaşık 4 milyar doları alıkoyuyor"

Mustafa, yeniden inşa sürecinin önemli aktörlerinden Ürdün ve Mısır'ın sadece katkıda bulunmadığın aynı zamanda her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

Gazze'nin yeniden inşasının kolay olmayacağına değinen Mustafa, "İsrail ordusu kapının önünde durduğu, istediği zaman geri dönebildiği, sınırları kapatabildiği ve ne olup olmayacağına karar verebildiği sürece gerekli yeni finansmanı sağlamak da kolay olmayacak." dedi.

Mustafa, komşu ülkelerin Filistin halkına sahada destek sağlaması açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Mısır sınırının Filistinlilerin dünyaya açılan tek açık giriş noktası olduğunu vurguladı.

Oslo Anlaşması'nın önemine de değinen Mustafa, "Bugüne kadar Filistin ile İsrail arasındaki ilişkiyi yöneten hukuki çerçeve hala bu anlaşmadır. Kalıcı çözümün, yani iki devletli çözümün müzakere edilip uygulanmış olması gerekirdi, bu henüz gerçekleşmedi. Ancak biz, iki devletli çözüm tam olarak hayata geçirilene kadar Oslo Anlaşması'nın mevcut ilişkileri yöneten hukuki çerçeve olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, İsrail'in bu anlaşma kapsamındaki ekonomik yükümlülüklerine uymadığını söyleyerek, "İsrail bugün hükümetimize ait yaklaşık 4 milyar doları alıkoyuyor. Sınırları kontrol ettikleri için bizim adımıza topladıkları vergi ve gümrük gelirlerini, anlaşmaya göre her ay belirli bir tahsilat ücreti karşılığında bize aktarmaları gerekiyor. Ancak son 8 aydır bu paradan bize tek bir dolar bile göndermediler." diye konuştu.

"Batı Şeria'daki koşullar Gazze'deki kadar zor"

Mustafa, İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 1000 kontrol noktası kurulduğunu, Batı Şeria'daki koşulların Gazze'deki kadar zor olduğunu belirterek, "Batı Şeria'daki mülteci kamplarımızı işgal ettiler, halkımızı evlerinden çıkardılar, birçok evi yıktılar." dedi.

Mustafa, Batı Şeria'daki üç mülteci kampında 40 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, Gazze'deki birçok görüntünün dünyada ses getirdiğini ancak Batı Şeria'daki durumun da çok farklı olmadığını ifade etti.

Gazze'deki çabaların çok önemli ve acil olduğunu vurgulayan Mustafa, Batı Şeria'da yaşananlara da aynı derecede önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mustafa, bankacılık reformları yapmak için çaba sarf ettiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ancak İsrail'in de üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydederek, Gazze'deki son iki yıl içinde ekonominin yüzde 30 daraldığını kaydetti.

Batı Şeria'da işsizlik oranının yüzde 15'ten yüzde 34 civarına yükseldiğini belirten Mustafa, Gazze'de işsizlik oranının yüzde 85 olduğunu aktardı.