Filistin Büyükelçiliği Londra'da Tabelasını Astı

İngiltere'nin geçen eylül ayında tanıdığı Filistin Devleti'nin Londra'daki misyon temsilciliğine, "Filistin Devleti'nin Londra Büyükelçiliği" tabelası asıldı.

Londra'nın Hammersmith bölgesinde bulunan büyükelçilik binasına tabela asma törenine, Kral 3. Charles'ın Diplomatik Protokol Başkanı (Diplomatik Heyet Mareşali) Alistair Harrison, Filistin'in Londra Büyükelçisi Hüsam Zomlot ile çok sayıda yabancı diplomat ve Filistin destekçisi katıldı.

Mareşal Harrison, burada yaptığı konuşmada, misyon temsilciliğinin, Filistin Büyükelçiliğine dönüşmesinin ikili ilişkilerde yeni bir döneme girişin işareti olduğunu dile getirdi.

Zomlot ise binanın tam bir diplomatik statü kazanmasının 100 yıllık bir çabanın sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bugün adalete, eşitliğe ve onura dayandığında barışın kaçınılmaz olduğunu hatırlatan umudun ve azmin günü." diye konuştu.

Filistinlilerin bir devleti hak ettiğine işaret eden Zomlot, "Büyükelçilik de bu kimliğimizin görmezden gelinemeyeceğinin, varlığımızın yok edilemeyeceğinin ve hayatlarımızın kıymetsizleştirilemeyeceğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Zomlot, kendi kaderini tayin etme hakkı yıllardır elinden alınan Filistinliler için önemli bir döneme girildiğini belirterek, "Bugün, Britanya'daki Filistinliler için Britanya topraklarında bir parça Filistin, evden uzakta bir ev var." dedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'den tahliye edilen 14 yaşındaki Obeida isimli Filistinli de törende bir konuşma yaptı.

Obeida, "Her gün Gazze'de sıkışıp kalmış, yaralanmış, hayatta kalmaya çalışan, umudunu yitirmiş, sonsuza dek değişmiş çocukları düşünüyorum. Ben burada tedavi görürken çoğunun Gazze'de acı çekmesi karşısında utanıyorum." dedi.

Londra'daki büyükelçiliğin Filistinliler için önemli bir adım olduğunu kaydeden Obeida, "Halkımız görülüyor, sesimiz duyuluyor, onur ve adalet umudumuz yaşıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zomlot, binanın dışındaki "Misyon Temsilciliği" tabelasının yerine "Büyükelçilik" tabelası astı.

İngiltere hükümeti, Filistin Devleti'ni 21 Eylül'de tanıdığını açıklamış, bir gün sonra, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in katılımıyla Filistin Devleti'nin Londra'daki Misyon Temsilciliğine ülkenin bayrağı çekilmişti.