Filistin Büyükelçiliği Londra'da Tabelasını Astı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin Büyükelçiliği Londra'da Tabelasını Astı

06.01.2026 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'in Londra misyonu artık büyükelçilik statüsünde, Filistinliler için önemli bir adım.

İngiltere'nin geçen eylül ayında tanıdığı Filistin Devleti'nin Londra'daki misyon temsilciliğine, "Filistin Devleti'nin Londra Büyükelçiliği" tabelası asıldı.

Londra'nın Hammersmith bölgesinde bulunan büyükelçilik binasına tabela asma törenine, Kral 3. Charles'ın Diplomatik Protokol Başkanı (Diplomatik Heyet Mareşali) Alistair Harrison, Filistin'in Londra Büyükelçisi Hüsam Zomlot ile çok sayıda yabancı diplomat ve Filistin destekçisi katıldı.

Mareşal Harrison, burada yaptığı konuşmada, misyon temsilciliğinin, Filistin Büyükelçiliğine dönüşmesinin ikili ilişkilerde yeni bir döneme girişin işareti olduğunu dile getirdi.

Zomlot ise binanın tam bir diplomatik statü kazanmasının 100 yıllık bir çabanın sonucu olduğunu vurgulayarak, "Bugün adalete, eşitliğe ve onura dayandığında barışın kaçınılmaz olduğunu hatırlatan umudun ve azmin günü." diye konuştu.

Filistinlilerin bir devleti hak ettiğine işaret eden Zomlot, "Büyükelçilik de bu kimliğimizin görmezden gelinemeyeceğinin, varlığımızın yok edilemeyeceğinin ve hayatlarımızın kıymetsizleştirilemeyeceğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Zomlot, kendi kaderini tayin etme hakkı yıllardır elinden alınan Filistinliler için önemli bir döneme girildiğini belirterek, "Bugün, Britanya'daki Filistinliler için Britanya topraklarında bir parça Filistin, evden uzakta bir ev var." dedi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'den tahliye edilen 14 yaşındaki Obeida isimli Filistinli de törende bir konuşma yaptı.

Obeida, "Her gün Gazze'de sıkışıp kalmış, yaralanmış, hayatta kalmaya çalışan, umudunu yitirmiş, sonsuza dek değişmiş çocukları düşünüyorum. Ben burada tedavi görürken çoğunun Gazze'de acı çekmesi karşısında utanıyorum." dedi.

Londra'daki büyükelçiliğin Filistinliler için önemli bir adım olduğunu kaydeden Obeida, "Halkımız görülüyor, sesimiz duyuluyor, onur ve adalet umudumuz yaşıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zomlot, binanın dışındaki "Misyon Temsilciliği" tabelasının yerine "Büyükelçilik" tabelası astı.

İngiltere hükümeti, Filistin Devleti'ni 21 Eylül'de tanıdığını açıklamış, bir gün sonra, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in katılımıyla Filistin Devleti'nin Londra'daki Misyon Temsilciliğine ülkenin bayrağı çekilmişti.

Kaynak: AA

Büyükelçilik, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Büyükelçiliği Londra'da Tabelasını Astı - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 07:27:04. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin Büyükelçiliği Londra'da Tabelasını Astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.