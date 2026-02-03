Filistin'den Kalıcı Ateşkes Talebi - Son Dakika
Filistin'den Kalıcı Ateşkes Talebi

03.02.2026 03:16
Filistin, BM'ye mektup göndererek kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için acil harekete geçilmesini istedi.

Filistin yönetimi, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail'in yasa dışı işgaline son verecek siyasi bir çözüm yolu bulunması için derhal harekete geçilmesini istedi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı James Kariuki ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock'a mektup gönderdi.

Gazze'deki trajik duruma ve İsrail'in ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlallerine dikkati çeken Mansur, uluslararası toplumu yasal, siyasi ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Filistin halkına karşı işlenen katliamları ve terörizmi sonlandıracak kalıcı bir ateşkesin derhal sağlanması için harekete geçmeye çağırdı.

Mansur, İsrail işgaline son verecek, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarını garanti altına alacak, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devletini kuracak siyasi bir çözüm yoluna ulaşma ihtiyacının altını çizdi.

Mansur, İsrail ordusunun 14-28 Ocak'ta Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3'ü gazeteci 43 kişinin, 31 Ocak'taki saldırıda ise 31 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarcasının da yaralandığını hatırlattı.

Riyad Mansur, mektubunda, İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları, toplu cezalandırma, işkence, gözaltı ve Filistinlilerin topraklarına el koyma politikalarına da değindi.

