Filistin'den Uluslararası Yardım Çağrısı
Filistin'den Uluslararası Yardım Çağrısı

20.01.2026 21:45
Filistin, İsrail'in UNRWA tesislerine saldırısını kınayarak uluslararası yardım kuruluşlarının korunmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerine yönelik saldırılarının ardından uluslararası insani yardım konusunda çalışan kuruluşların korunması çağrısı yaptı.

???????Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Cerrah'taki UNRWA tesislerinin İsrail tarafından yıkımı ve tahrip edilmesini kınadı.

Ebu Rudeyne, uluslararası hukuka göre, olayın sorumluluğunun İsrail işgal güçlerinde olduğunu ve onların hesaba çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, UNRWA'nın faaliyetlerinin sürdürülmesini sağlamak, yardım kuruluşlarını, bu kuruluşlarda çalışanları ve onlara ait tesisleri korumak amacıyla uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in somut adımlar atmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Sözcü Ebu Rudeyne, uluslararası ve insani teamül ile hukuk kurallarını ihlal eden İsrail'in tehlikesine dikkati çekerek, yapılanların yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye temel hizmetler sunan UNRWA'yı ve rolünü ortadan kaldırmayı hedefleyen sistematik bir İsrail politikasının parçası olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Ebu Rudeyne, süren bu saldırıların yol açacağı ağır sonuçlardan İsrail hükümetini tamamen sorumlu tuttuğunu kaydetti.

Kaynak: AA

