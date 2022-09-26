Filistin lideri Abbas, İbrani yılbaşı dolayısıyla İsrail Savunma Bakanı'nı kutladı - Son Dakika
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Filistin lideri Abbas, İbrani yılbaşı dolayısıyla İsrail Savunma Bakanı'nı kutladı

26.09.2022 21:38
Filistin lideri Abbas, İbrani yılbaşı dolayısıyla İsrail Savunma Bakanı'nı kutladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" dolayısıyla İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı tebrik etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" dolayısıyla İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı tebrik etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre Abbas, telefonda görüştüğü Gantz'ı İbrani yılbaşı dolayısıyla kutladı.

İsrail'de ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler bugün, Yahudi bayramlarının başlangıcı sayılan İbrani yeni yılına girişi (Roş Aşana Bayramı) kutluyor.

Gantz, İsrail hükümetinde Savunma Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana Abbas'la birkaç kez görüşerek güvenlik konuları başta olmak üzere karşılıklı ilişkileri ele almıştı.

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Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin lideri Abbas, İbrani yılbaşı dolayısıyla İsrail Savunma Bakanı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin lideri Abbas, İbrani yılbaşı dolayısıyla İsrail Savunma Bakanı'nı kutladı - Son Dakika
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