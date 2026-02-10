Filistin Devleti Mührü Tartışması - Son Dakika
Filistin Devleti Mührü Tartışması

10.02.2026 00:13
İsrail'de Refah Sınır Kapısı'nda pasaportlara 'Filistin Devleti' mührü vurulması tartışmalara yol açtı.

İsrail'de geçen hafta geçişlere yeniden açılan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kullananların pasaportlarına "Filistin Devleti" mührünün vurulması tartışmalara neden oldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, 8 Şubat Pazar günü düzenlenen İsrail güvenlik kabinesinde, aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strock, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini'ye Refah'tan geçenlerin pasaportlarına vurulan mührü sordu.

Zini, Refah geçişini kullananların pasaportlarına "Filistin Devleti" mührünün vurulduğunu doğruladı.

Siyasi kaynaklara göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistin Devleti" mührünün kullanılmasına itiraz ederek mührün "Gazze Barış Kurulu" şeklinde değiştirilmesini istedi.

Şabak ise basının konuya ilişkin açıklama talebine, "Kapalı görüşmelerde söylenenler hakkında yorum yapmayacağız." yanıtını verdi.

Bu konu İsrail siyasetinde tartışmaları beraberinde getirdi.

Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bininci kez söylüyorum, Türkiye, Katar ve Filistin Yönetimi yerine, Mısır önümüzdeki 15 yıl boyunca Gazze'yi bizimle yakın güvenlik işbirliği içinde yönetmeliydi. İsrail'in Mısır seçeneğinden vazgeçmesi stratejik bir körlük ve gelecek nesillerin feryadı niteliğindedir." iddiasında bulundu.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise, "(Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir, (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich ve Likud hükümeti Filistin devletini kurdu. Biz de bu zararı onaracağız." ifadesini kullandı.

Geçen hafta, Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Filistin Yönetimi'nin amblemini yeni logo olarak kullanması tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA

