Filistin, İsrail'i Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş konusunda uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin, İsrail'i Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş konusunda uyardı

25.05.2022 22:50
Filistin, İsrail'i Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş konusunda uyardı

Filistin, İsrail yönetiminin, fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs güzergahına izin vermesi konusunda uyardı.

Filistin, İsrail yönetiminin, fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs güzergahına izin vermesi konusunda uyardı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Rudeyne, "İsrail, Eski Kudüs'te yürüyüş gerçekleştirme konusunda ısrar ederek, Filistin halkının ve liderliğinin direniş ve meydan okuma konusundaki kararlılığını bir kez daha hafife alıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimini "gerilim ve şiddete yol açan provokasyonunu iptal etme" çağrısı yapan Ebu Rudeyne, İsrail'i "gerilimin tırmanarak olayların çatışmaya dönüşmesinden" sorumlu tuttu.

Filistin Ahrar Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa'da bayrak yürüyüşü yapmak ve ayin düzenlemekte ısrar etmesiyle "zayıf Naftali Bennett hükümetinin tabutuna son çiviyi çakacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli Mücahitler Hareketi ise İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalarının "ateşle oynamak" anlamına geldiğine işaret ederek, "Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İsrail'in bunu aşmasına müsaade etmeyeceğiz." uyarısı yapıldı.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
İsrail, fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi alarm seviyesini yükseltti İsrail, fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü öncesi alarm seviyesini yükseltti Batı Şeria'da Çatışma: 16 Yaşındaki Filistinli Öldü, 90'dan Fazla Kişi Yaralandı Batı Şeria'da Çatışma: 16 Yaşındaki Filistinli Öldü, 90'dan Fazla Kişi Yaralandı
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'i Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş konusunda uyardı - Son Dakika


Son Dakika
23:08 Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda
23:07 Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
22:04 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına Muharrem İnce'den cevap geldi: Doğru bulmuyorum
22:03 Fenerbahçelileri çıldırtacak iddia! Ezeli rakip Ozan Tufan'a transfer için mesaj gönderdi
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 23:18:16. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin, İsrail'i Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement