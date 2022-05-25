Filistin, İsrail'i Doğu Kudüs'te provokatif yürüyüş konusunda uyardı

Filistin, İsrail yönetiminin, fanatik Yahudilerin 29 Mayıs'ta düzenleyeceği provokatif "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs güzergahına izin vermesi konusunda uyardı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Rudeyne, "İsrail, Eski Kudüs'te yürüyüş gerçekleştirme konusunda ısrar ederek, Filistin halkının ve liderliğinin direniş ve meydan okuma konusundaki kararlılığını bir kez daha hafife alıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimini "gerilim ve şiddete yol açan provokasyonunu iptal etme" çağrısı yapan Ebu Rudeyne, İsrail'i "gerilimin tırmanarak olayların çatışmaya dönüşmesinden" sorumlu tuttu.

Filistin Ahrar Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa'da bayrak yürüyüşü yapmak ve ayin düzenlemekte ısrar etmesiyle "zayıf Naftali Bennett hükümetinin tabutuna son çiviyi çakacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli Mücahitler Hareketi ise İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki uygulamalarının "ateşle oynamak" anlamına geldiğine işaret ederek, "Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir. İsrail'in bunu aşmasına müsaade etmeyeceğiz." uyarısı yapıldı.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.