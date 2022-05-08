Filistin: "Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının parçasıdır" - Son Dakika
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Filistin: "Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının parçasıdır"

08.05.2022 15:47
Filistin: "Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının parçasıdır"

Filistin yönetimi, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının parçası olduğunu belirtti.

Filistin yönetimi, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının parçası olduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağı" yönündeki sözlerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, 1930 tarihli Milletler Cemiyeti'nin, "Mescid-i Aksa'nın ve Burak Duvarı'nın mülkiyetinin Müslümanlara ait olduğu yönündeki" kararını hatırlatarak, "Uluslararası meşru kararlara göre Doğu Kudüs, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerleriyle Filistin devletinin ebedi başkentidir." ifadesine yer verdi.

Ebu Rudeyne ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2016'da kabul edilen 2334 sayılı kararının da "Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu vurguladığını" hatırlattı.

İsrail'in Doğu Kudüs de dahil Filistin topraklarındaki işgalini meşrulaştırma çabalarının, başarısız girişimler olduğunun altını çizen Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Filistin halkının haklarını kabul etmek, işgalin son bulması gerektiğine dair yayımlanan uluslararası meşru kararları tanımak ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkündür."

Ebu Rudeyne ayrıca Bennet'in "İsrail'in tüm dinlere saygılı muameleyi sürdüreceğine" ilişkin ifadelerinin ise "yanıltıcı ve doğru olmadığını" belirtti.

İsrail Başbakanı Bennett, haftalık hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yla ilgili tüm kararların dış etkenlere bakılmaksızın şehrin hakimi olan İsrail tarafından alınacağını ifade etmişti.

Bennett, İsrail'in tüm dinlere saygılı muameleyi sürdüreceğini, Kudüs'ün birleşik olarak İsrail devletinin tek başkenti olduğunu öne sürmüştü.

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Filistin, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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