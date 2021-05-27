Filistin'le ilgili çalışmaların bir araya getirildiği "kudusarastirmalari.com" yayına başladı - Son Dakika

Kudüs Araştırmaları Platformu tarafından hazırlanan ve Filistin'le ilgili çalışmaların bir araya getirildiği "kudusarastirmalari.com" internet sitesi yayın hayatına başladı.

Marmara Üniversitesi çatısı altında 2018 yılında Kudüs Araştırmaları Kulübü olarak Filistin üzerine akademik temelli çalışmalarına başlayan Kudüs Araştırmaları Platformu, Mart 2020 itibarıyla dünyanın her yerinden Filistin üzerine çalışma yapan kişileri bir araya getirmeyi hedefleyen çevrimiçi bir platform olarak faaliyet gösterdi.

Platform, sosyal medyada sunduğu içerikleri bir adım öteye taşıyarak iki yıldır üzerinde çalışılan "kudusarastirmalari.com" internet sitesinin açılışını, Filistinliler için "Büyük Felaket" anlamına gelen Nekbe gününde, 14 Mayıs 2021 tarihinde saat 19.48'de yaptı.

İnternet sitesi, Filistin ile ilgili çalışma yapan kişilere yönelik olarak planlandı. En temel bilgilerden en detaylı araştırma materyallerine kadar pek çok içeriğin bir arada bulunduğu Kudüs Araştırmaları internet sitesi, Türkiye'de ilk kez Filistin ile ilgili çalışmaların bir araya getirildiği mecra oldu.

İnternet sitesinde Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde temel araştırma materyallerinin bulunduğu bir arşiv çalışması yürütülüyor. Arşiv, Filistin üzerine yazılmış kitap, tez, makale, analiz, raporlardan; çekilen film, dizi, belgesel, videolardan; tarihi fotoğraflar, haritalar ve infografiklerden oluşuyor. İki yıldan uzun süren araştırma sürecinin ardından açılan siteye içerik girişleri her gün onlarca genç gönüllü tarafından devam ediyor.

Arşiv çalışmasının yanı sıra Türkiye'de ilk kez Filistin topraklarının tarihi, Miladi takvimin başlangıcından bugüne olacak şekilde bir zaman tüneli olarak kullanıcılara sunuluyor.

İnternet sitesinden, Filistinli isimlerin biyografilerine, Filistinliler için bir dönüm noktası olan Nekbe (Büyük Felaket) tarihine, dünya basınından tercümelere ve genç araştırmacıların blog yazılarına ulaşabiliyor.

Üzerinde çalışmaların sürdüğü bir diğer önemli kısım ise Türkiye'de ilk kez sunulacak olan Filistin Terimleri Sözlüğü olacak. Filistin ile ilgili çalışma yapan herkesin el rehberi niteliğinde olacak bu sayfada, çatışmaya dair terminoloji alfabetik olarak kullanıcıya sunulacak.

Sitede Mescid-i Aksa ve içindeki eserlere dair pek çok kaynaktan faydalanılarak hazırlanan içerikler sürekli güncellenecek. Filistin'in boşaltılan köyleri ve Filistinli mülteci kamplarının tarihi ve güncel durumlarına dair içerikler harita üzerinden kullanıcıya sunulacak.

Sitenin gezi rehberi kısmında harita üzerinden Filistin'in şehirleri, gezilecek yerler ve buralara seyahat detayları aktarılacak, bölgedeki eğitim imkanlarına dair bilgiler sunulacak.