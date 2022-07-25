Filistinli avukatlar Devlet Başkanı Abbas'ın çıkardığı KHK'leri protesto etti - Son Dakika
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Filistinli avukatlar Devlet Başkanı Abbas'ın çıkardığı KHK'leri protesto etti

25.07.2022 15:49
Filistinli avukatlar Devlet Başkanı Abbas'ın çıkardığı KHK'leri protesto etti

Filistinli avukatlar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çıkardığı kanun hükmünde kararnameleri (KHK) protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenledi.

Filistinli avukatlar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın çıkardığı kanun hükmünde kararnameleri (KHK) protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenledi.

Filistin Barolar Birliğinin çağrısı üzerine Filistin hükümet binası önünde toplanan çok sayıda avukat, Abbas'ın çıkardığı KHK'lerin iptal edilmesini talep eden ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Bu sırada Filistin polisi hükümet binası çevresini bariyerlerle kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Abbas tarafından çıkarılan KHK'lerin adalet ve Filistin vatandaşlarının saygınlığı açısından riskler taşıdığı" belirtilerek, avukatların protesto amacıyla bugün mahkemelere çıkmayacağı kaydedildi.

Filistin Barolar Birliği Başkanı Suheyl Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, infaz hukuku ve ceza davalarıyla ilgili bir dizi KHK'nin yürürlükten kaldırılması çağrısında bulundu.

Aşur, "Geçen yıl çıkarılan bir dizi kararnamenin iç barış, özgürlükler ve ekonomi güvenliği açısından tehdit oluşturuyor." dedi.

Kararnamelerden birinde "şüphelinin hakim huzuruna çıkmadan tutukluluk süresinin uzatılmasına izin veren bir madde" yer aldığını kaydeden Aşur, bunun anayasa ve insan hakları ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Filistin Barolar Birliği daha önce de, Abbas'ın 2021 başında çıkardığı bir dizi KHK'yi "yargı bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle" kabul etmediğini duyurmuştu.

Filistin'de Hamas'ın 2006'da milletvekili seçimlerini kazanması ve Gazze Şeridi'nde yönetimi ele almasının ardından başlayan siyasi bölünmüşlük Meclisin çalışmalarını aksattı.

Fetih ve Hamas arasındaki bölünmüşlük ve Meclisin işlevsizleşmesi üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas çıkardığı KHK'lerle bir şekilde yasama yetkisini de kullanıyor.

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Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli avukatlar Devlet Başkanı Abbas'ın çıkardığı KHK'leri protesto etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli avukatlar Devlet Başkanı Abbas'ın çıkardığı KHK'leri protesto etti - Son Dakika
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