Filistinli kadın 18 yıl beklediği tutuklu nişanlısına kavuştu - Son Dakika

İsrail tarafından 18 yıl önce tutuklanarak hapse atılan Filistinli Abdulkerim Mahdar, uzun yıllar sonra nişanlısı Cinan Semmara'ya kavuştu.

AA muhabirine konuşan Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, 18 yıl önce İkinci İntifada (Aksa İntifadası) sürecinde İsrail tarafından tutuklanarak, Megiddo Hapishanesi'ne konulan Mahdar'ın serbest bırakıldığını kaydetti.

Serahine, 18 yıl boyunca Cinan Semmara'nın nişanlısı Mahdar'ın hapishaneden çıkmasını beklediğini ve ikilinin tahliyenin ertesinde buluştuklarını belirtti.

Mahdar'ı karşılamaya gelen aktivistlerin kayda aldığı video kayıtları sosyal medyada çokça paylaşılırken, duygulu anlar kameralara yansıdı. Hapishaneden çıkan Mahdar'ın ailesi gerçekleştirilecek düğün için davetiye dağıttı.

Filistinli tutuklular umudunu koruyor

Mahdar ve Sammara'nın öyküsü hakkında konuşan Serahine, aynı durumun bu sene üçüncü kez yaşandığını söyleyerek özgürlüğüne kavuşan mahkumların kendilerini bekleyen nişanlılarına kavuşarak evlendiklerini belirtti. Serahine, özellikle 2000 yılındaki İkinci İntifada sürecinden sonra bu tarz olaylara çok tanık olunduğunu kaydetti.

Serahine, "Mahkumlar her zaman umutla yaşayan insanlar. Bu umut, ailelerine, eşlerine ve nişanlılarına gönderdikleri mektuplarda okunuyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli mahkumların ailelerinin de hayatlarını ümit üzerine inşa ettiklerini belirten Serahine, "Aileler oğulları müebbet hapis cezası almış olsalar bile oğullarını nişanlayıp onlar için ev yapıyorlar." dedi.

Filistinli tutuklular

Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron, 2000 yılında Mescid-i Aksa'ya girmiş ve 2007 yılına kadar sürecek İkinci İntifada başlamıştı. Şaron'un ziyareti sonrasında, çıkan olaylarda onlarca Filistinli tutuklanmıştı.

Filistin Esir İşleri Heyetine göre, İsrail hapishanelerinde bulunan mahkumların 51'i 20, 14'ü 30, 26'sı ise 27 yıldan uzun süredir demir parmaklıklar ardında hayatını sürdürdü.

Filistin makamlarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu ve 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.?

Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.