Filistinli Mahkum İçin İdam Talebi Tehlikeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistinli Mahkum İçin İdam Talebi Tehlikeli

09.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli bir ailenin, cinayetten tutuklunun idamı için açtığı dava, bölgedeki gerilimi artırabilir.

Filistinli kurumlar, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir İsraillinin ailesinin, cinayetten sorumlu tutulan bir Filistinli mahkumun idamı için askeri mahkemeye başvurduğunu açıklayarak, bu talebin şu an için "tehlikeli bir nitelik taşıdığı" konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, öldürülen yasa dışı Yahudi yerleşimcinin ailesinin, Filistinli tutuklu Ahmed Devabişe'nin idam edilmesi için İsrail askeri mahkemesine başvuruda bulunduğu belirtildi.

Talepte, hakimler heyetinin değiştirilmesi ve İsrail mahkemelerinin onlarca yıldır faaliyet gösterdiği askeri emirler doğrultusunda karar verecek daha yüksek rütbeli hakimlerin atanmasının da yer aldığı aktarılan açıklamada, askeri mahkemenin savcılığa ve savunma heyetine talebe yanıt vermeleri için 12 Ocak'a kadar süre verdiği ifade edildi.

Bu mahkemelerin uzun geçmişlerine rağmen, işgal politikalarıyla ilgili nedenlerden dolayı, özellikle İsrail'in uluslararası alandaki imajını ve çıkarlarını koruma isteği nedeniyle, daha önce hiçbir Filistinli mahküma ölüm cezası vermediği belirtilen açıklamada, özellikle soykırımın ardından yaşananlar ve tarihindeki en aşırı İsrail hükümetinin giderek artan eğilimleri bağlamında bu talebin mevcut aşamada tehlikeli bir nitelik taşıdığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, "mahkumların idam edilmesi sloganını benimsediği ve önceki dönemlere kıyasla İsrail kamuoyunun da desteklediği bir ortamda, hızla idam cezası yasasını geçirmeye çalıştığı" kaydedildi.

Ortak açıklamada, soykırıma devam eden İsrail'in, soykırımın başlangıcından bu yana hapishanelerinde yüzden fazla mahkum ve tutukluyu öldürdüğüne işaret edildi.

İsrail askerleri, 12 Nisan 2024'te Malachei Hashalom yakınında Kudüs sakini yasa dışı Yahudi yerleşimci Binyamin Achimeir'in ölümüyle sonuçlanan saldırının faili olduğu iddiasıyla Nablus'un Duma köyü sakinlerinden 21 yaşındaki Filistinli genç Ahmed Devabişe'yi 22 Nisan 2024'te gözaltına almıştı.

İsrail Parlamentosu Kasım 2025'te, Filistinli mahkumların idam edilmesini öngören bir yasa tasarısını ilk okumada oylamıştı; ancak yasanın yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Mahkum İçin İdam Talebi Tehlikeli - Son Dakika

Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:06:34. #7.11#
SON DAKİKA: Filistinli Mahkum İçin İdam Talebi Tehlikeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.