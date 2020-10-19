Filistinli nişanlı çift İsrail engeli nedeniyle kavuşamıyor - Son Dakika

Filistinli nişanlı çift İsrail engeli nedeniyle kavuşamıyor

19.10.2020 17:43
Filistinli nişanlı çift İsrail engeli nedeniyle kavuşamıyor, System.String[]

İlginç bir tesadüfle hayatları birleşen Filistinli çift, beraat günü sayarak geçirdikleri nişanlılık döneminin ardından yapmayı planladıkları düğünlerini, İsrail engeli nedeniyle gerçekleştiremiyor.

İlginç bir tesadüfle hayatları birleşen Filistinli çift, beraat günü sayarak geçirdikleri nişanlılık döneminin ardından yapmayı planladıkları düğünlerini, İsrail engeli nedeniyle gerçekleştiremiyor.

Gazzeli Fatin Naim (39), Doğu Kudüs'teki bir İsrail hapishanesinde 23 yıl geçirdikten sonra serbest bırakılan nişanlısı Eymen el-Yasini (44) ile İsrail'in Gazze'den Doğu Kudüs'e geçiş izni vermemesi nedeniyle bir araya gelemedi.

Yasini'nin hapishaneden çıktığı gün düğün yapmayı kararlaştıran nişanlıların hayalleri, İsrail'in koyduğu engeller yüzünden gerçek olamadı ve çift, düğünlerini ertelemek zorunda kaldı.

AA muhabirine içinde bulunduğu sıkıntılı durumu anlatan Naim, "Bugün Eymen'le düğün günümüz olacaktı ancak işgalci İsrail'in kararı ve kısıtlamaları yüzünden düğünümüzü yapamadık." ifadesini kullandı.

Eylemde destek için fotoğrafını taşıdığı tutuklu, nişanlısı oldu

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için katıldığı bir gösteride, tutuklulardan birinin fotoğrafını taşıdığını anlatan Naim, o an kendisi için herhangi bir tutukludan farklı olmayan bu kişinin gelecekte nişanlısı olacağını bilmediğini söyledi.

Serbest bırakılması için fotoğrafını taşıdığı o tutuklu Yasini'nin, hapishanedeki televizyondan eylemi takip ettiği sırada kendisini gördüğünü belirten Naim, Yasini'nin talebi üzerine ailesinin 2018 yılı Ağustos ayında telefon üzerinden nişan teklifinde bulunduğunu ifade etti.

Naim, "O gün fotoğrafını taşıdığım kişinin bugün soyadını taşıyacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kader, gerçekten." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uyguladığı Gazze ablukası ve hapishanelerdeki sıkı uygulamalar nedeniyle çiftin nişan sırasında gerçekleştirdikleri evlilik akitleri 7 aylık bir süre sonunda gerçekleşebildi.

Nişanlılık süreci

Filistinli çiftin nişanlılık süreci, alışılmışın dışında gerçekleşti. Çift arasındaki iletişim her zaman aracılar üzerinden sağlandı.

Yasini, hapishanede çekilmiş fotoğraflarını ve mektuplarını ailesi ya da serbest bırakılan arkadaşları üzerinden Gazze'deki nişanlısı Naim'e ulaştırdı.

Fatin Naim ise bu süreçte nişanlısını hiç ziyaret edemedi. O da Yasini'ye mesajını, ziyaretine gidebilen ailesi üzerinden iletti.

Düğün hazırlıkları yapıldı

Nişanlı çift aracılar üzerinden kurdukları bu iletişimle, Yasini'nin hapishaneden çıktığı ilk gün düğün yapmayı kararlaştırdı.

Bu süreçte Yasini'nin ailesi düğün hazırlıklarını tamamladı; oğullarının eşiyle yaşayacağı evi hazırladı. Naim de yeni kıyafetlerini ve düğün elbisesini Doğu Kudüs'e gönderdi.

Heyecanla bir araya gelecekleri günü bekleyen çift, İsrail'in Naim'e Gazze'den çıkış izni vermemesi nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

- Hapisten çıkan nişanlısını sanal ortamda karşıladı

Fatin Naim, Ayzeriye bölgesi ile Gazze arasındaki engel ve mesafelere rağmen, nişanlısının ailesinin yaptığı canlı yayın üzerinden Filistinli tutuklunun serbest bırakılış anına tanıklık etti.

Uzaktan da olsa nişanlısı ile ailesinin sevincine ortak olan Naim, kendisi de Gazze'deki evinde küçük bir kutlama tertip etti. Yöresel Filistin kıyafetlerini giyen gelin adayı, nişanlısının serbest bırakılması münasebetiyle misafirlerine tatlı ikram etti.

"Geleneksel Filistin kıyafeti olan düğün elbisem Ayzeriye'ye ulaştı ama ben İsrail zulmü yüzünden gidemedim. Bu abluka yüzünden büyük sıkıntı çekiyoruz." diyen Naim, yetkililerden gerekli izinleri alıp Gazze'den çıkabilmesi için kendisine yardım etmelerini istedi.

Doğu Kudüs, İsrail, Düğün, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli nişanlı çift İsrail engeli nedeniyle kavuşamıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter Trump ile görüşmek isteyen şahıs, Trump Tower'e çıkarak intihara kalkıştı "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı
Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:29
MHP'den MHP'den "askıda ekmek" eleştirilerine çok sert cevap: Askıda ekmeğe siyaset katmak ekmeğe zehir sürmektir         
17:25
Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti         
16:51
ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin         
16:06
Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı         
15:52
2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı 2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı         
15:32
8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı         
15:14
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor         
12:58
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 17:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistinli nişanlı çift İsrail engeli nedeniyle kavuşamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei