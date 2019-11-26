Son Dakika Haberleri: Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
Son Dakika Güncel Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti - Son Dakika

Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti

6 saat önce

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak'ın şehit olması ve ABD yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak'ın şehit olması ve ABD yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.

Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:35 Kaynak: AA
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