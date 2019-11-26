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Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
6 saat önce
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak'ın şehit olması ve ABD yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:35 Kaynak: AA
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan Filistinliler, İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak'ın şehit olması ve ABD yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.
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