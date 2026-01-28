Filistinliler, alıkoyduğu naaşları serbest bırakması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Filistin Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi, İsrail'in elinde tuttuğu yüzlerce Filistinlinin naaşının ailelerine iade edilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması için uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cesedini bulup teslim aldığını duyurmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de artık yaşayan ya da ölü hiçbir İsrailli esirin bulunmadığına dikkat çekilerek, "yaşayan veya hayatını kaybetmiş tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması" talep edildi.

Açıklamada, İsrail'in, "776'sı belgelenmiş olmak üzere Filistinli şehitlerin naaşlarını numaralı mezarlarda ve morglarda alıkoymaya devam ettiği" belirtildi.

Alıkonulan naaşlar arasında "esir hareketinden 96 şehit, 18 yaş altı 77 çocuk ve 10 kadın" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Gazze'den de yüzlerce Filistinlinin naaşının saldırılar sırasında alıkonulduğu, kaçının nerede ve hangi şartlarda tutulduklarının bilinmediği ifade edildi.

İsrail'in uygulamalarının "uluslararası insancıl hukukun, özellikle yaşayan esirlerin insan onurunu ve ölülerin kutsallığını güvence altına alan Cenevre Sözleşmelerinin açık ve sistematik ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun son günlerde Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklardan 250'den fazla naaşı mezarlarından çıkardığı ve naaşlara saygısızca muamele ettiği belirtilerek, bunun "ölülerin kutsallığına ve ailelerin haklarına yönelik ağır bir ihlal ve savaş suçu" olduğu ifade edildi.

"Adalet ve insanlık seçici olamaz. İnsan haklarına saygı, ayrım gözetilmeksizin tüm insanlar için geçerli olmalıdır." denilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinli esirlerin de derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail tarafından alıkonulan Filistinli şehitlerin naaşlarının ailelerine teslim edilmesi ve İsrail Yüksek Mahkemesi'nin "gelecekte pazarlık unsuru" gerekçesiyle naaşların alıkonulmasına izin veren politikasının tamamen sona erdirilmesi talep edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerine erişimine izin verilmesini ve tutukluların koşullarının bağımsız biçimde denetlenmesi talep edilen açıklamada, Gazze'de mezarların açılması ve naaşlara yönelik ihlallerle ilgili bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması ve sorumluların yargılanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumun süregelen ihlaller karşısındaki sessizliğinin "cezasızlığı teşvik ettiği ve uluslararası adalet mekanizmasını zayıflattığı" ifade edildi.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşları ile medya raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 binden fazla Filistinli esir tutuluyor.

Esirlerin işkence, kötü muamele, açlık ve tıbbi ihmale maruz kaldığı ve bu nedenle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2019 yılında orduya öldürülen Filistinlilerin naaşlarını geçici olarak gömme ve alıkoyma yetkisi tanıyan bir karar almıştı.

"Numaralı mezarlar", mezar taşı bulunmayan ve yalnızca numara yazılı metal levhalarla işaretlenen basit gömü alanları olarak biliniyor.

Bu numaralara karşılık gelen kimlik bilgileri ise İsrail güvenlik makamlarının kayıtlarında tutuluyor.