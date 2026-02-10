Filistinliler Geri Dönüş İçin Eylem Düzenledi - Son Dakika
Filistinliler Geri Dönüş İçin Eylem Düzenledi

10.02.2026 00:10
Tulkerim'de mülteci kampında toplanan Filistinliler, geri dönüş talebiyle oturma eylemi yaptı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, geri dönüş talebiyle oturma eylemi düzenledi.

Nur Şems Mülteci Kampı girişinde düzenlenen eyleme katılan Filistinliler, geri dönüşlerini talep eden ve kalıcı yerinden edilmeyi reddeden pankartlar taşıdı.

Pankartlarda "Kampa geri dönmek bir haktır", "Haklar sona ermez" ve "Sürekli yerinden edilmeye hayır" şeklinde sloganlar yer aldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2015'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarını hedef alan bir askeri operasyon başlatmıştı. Operasyon önce Cenin Kampı'nı, ardından Tulkerim ve Nur Şems kamplarını hedef almıştı.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu baskın ve operasyonlar sonucu yüzlerce ev yıkıldı ve 50 binden fazla kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki askeri operasyonunun mart ayı sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

