Son Dakika Haberleri: Film sahnesi değil gerçek bir yaşam
Son Dakika Güncel Haber

Film sahnesi değil gerçek bir yaşam

1 saat önce

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Ali Korkmaz, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yaşamından hiç vazgeçmedi.

Film sahnesi değil gerçek bir yaşam, System.String[]
Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Ali Korkmaz, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yaşamından hiç vazgeçmedi. Yarım asır öncesinde olduğu gibi ulaşımdan yük taşımaya kadar her işini karakaçanı ile yapan Ali Korkmaz, haftalık pazarını ilçede yaşadığı köyden ilçeye eşeğiyle gelip öyle görüyor. Pazar yerinde bile eski filmlerde olduğu gibi eşeği ile dolaşıp aldığı sebze ve meyveleri heybeye dolduran Ali Dede ile yeni nesil hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Teknolojinin yaygınlaşması ve motorlu ulaşım araçlarının çoğalmasına rağmen, yeni düzene bir türlü alışamadığını belirten 81 yaşındaki Ali Korkmaz dede, eşi Ayşe Korkmaz ile birlikte doğal yaşamdan hiç vazgeçmediklerini söyledi. 81 yaşında olduğunu ve bu saatten sonra yeni bir hayat düzenine de geçmek istemediğini belirten Ali Dede, eli ayağı tuttuğu sürece eşeği ile daha doğal bir hayat yaşamayı tercih ettiğini belirterek "Eskiden araziye de çarşı pazara da eşeklerle gidilirdi. Önce velesbitler yaygınlaştı, sonra motorlu bisikletler. Şimdi herkesin altında araba var. Ben düzenimi hiç bozmadım. Zamandan kaybettim ama sağlığımdan kazandım. 81 yaşındayım. Halen ulaşım ve taşıma işlerini eşeğimle yapıyorum. Alıştığım için bu hayattan vazgeçemiyorum" dedi.

"İlk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor"

Her hafta Kırsal Koğuk Mahallesi'nden Karpuzlu'da kurulan semt pazarına eşeğinin semerine arttığı heybe ile gelen 81 yaşındaki Ali Korkmaz'ı ilk defa görenler birlikte hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bölgede yaşayan insanlar duruma alışık olsa da yeni nesil ve ilçeye dışardan gelenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. - AYDIN
Ali Korkmaz, Karpuzlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arı zehrinin kilosu 500 bin liraya satılıyor S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:16:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Film sahnesi değil gerçek bir yaşam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]