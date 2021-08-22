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FINA Başkanı Al Musallam'dan Türk yüzmesine övgü Açıklaması - Son Dakika

FINA Başkanı Al Musallam'dan Türk yüzmesine övgü Açıklaması

22.08.2021 14:44
FINA Başkanı Al Musallam'dan Türk yüzmesine övgü Açıklaması, System.String[]

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al Musallam, Türkiye'nin genç yüzücüleri ile önemli bir gelişim ve ivme yakaladığını söyledi.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al Musallam, Türkiye'nin genç yüzücüleri ile önemli bir gelişim ve ivme yakaladığını söyledi.

İstanbul Boğazı'nda bu yıl 33. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı takip eden Kuveytli spor adamı Al Musallam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Al Musallam, "Asya'dan Avrupa'ya 33. kez düzenlenen ve 2 binin üzerinde katılımcının yarıştığı bu organizasyonda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile iş birliği içindeyiz. Türkiye'de yüzme sporu inanılmaz bir gelişim ve ivme kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve öncesindeki organizasyonlarda genç Türk yüzücülerin aldığı başarıları, Türk yüzmesinin ne kadar ileri gittiğinin göstergesi. Önümüzdeki dönemde TYF ve FINA bünyesinde yapacağımız projelerle yüzmeyi daha ileri götüreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın çok önemli bir organizasyon olduğuna değinen FINA Başkanı, "FINA'nın yardımlarıyla TYF, TMOK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bu organizasyonu daha büyük katılımcılara açmak istiyoruz. Dünyanın her yerinden buraya katılım sağlanmasını ve Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı daha da büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor FINA Başkanı Al Musallam'dan Türk yüzmesine övgü Açıklaması - Son Dakika Spor


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