Fındığa alternatif safran eken çiftçi yüksek verim elde etti - Son Dakika

Fındığa alternatif safran eken çiftçi yüksek verim elde etti

28.10.2020 11:03
Fındığa alternatif safran eken çiftçi yüksek verim elde etti, System.String[]

Düzce'de, fındığa alternatif olarak safran yetiştiren girişimci çiftçi Selami Gündoğdu, yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Düzce'de, fındığa alternatif olarak safran yetiştiren girişimci çiftçi Selami Gündoğdu, yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyünde çiftçilikle uğraşan 40 yaşındaki Selami Gündoğdu, neredeyse her ailenin fındıkla geçindiği bölgede boş kalan arazilerin gerektiği gibi kullanılmadığını düşünerek yeni arayışlara girdi.

Köyde toprak analizi yaparak safranın yoğun olarak yetiştirildiği Karabük'ün Safranbolu ilçesine giden Gündoğdu, üreticilerle konuşarak bitkinin yetiştirilme sürecini gözlemledi.

Gündoğdu, daha sonra köyüne dönerek edindiği bilgilerle 1200 rakımlı köyündeki yamaç bir arazide boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran yetiştirmeye karar verdi.

Deneme amaçlı 2 yıl önce 2,5 dönümlük alana safran eken Gündoğdu, yaklaşık 1 kilogram verim elde etti.

Gündoğdu, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulan safranı yetiştirerek çiftçilere örnek oldu.

"Hasat günden güne çoğalacak"

Selami Gündoğdu, AA muhabirine, bölgede yaygın olarak üretimi yapılan fındığa alternatif ürün yetiştirmek için harekete geçtiğini söyledi.

Tıbbi aromatik bitki olan safranı ekmeye karar verdikten sonra kapsamlı araştırma yaptığını anlatan Gündoğdu, "Safranbolu'da ekim yerlerini inceledim. Bizim buradaki toprak olarak bir fark olmadığını gördüm. Oradan aklıma geldi. Geçen yıl da ilk ekimi gerçekleştirdim. Şu an hasadın ikinci yılı. Yağmurlu olduğu için soğuk nedeniyle biraz hasat düşük ama güneş açtıkça daha da devam edeceğiz. Hasat günden güne çoğalacak." diye konuştu.

Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Osmanlı'dan kalan bir mirasımızı tekrardan canlandırmak, Türkiye'ye yeni bir iş sektörü kazandırmak, fındığın yanında alternatif bir ürün olarak safran yetiştirmek istedim. Fındık ekersek bizi tüccar tanır ama safran ekersek veya tıbbi aromatik herhangi bir bitki ekersek dünya tanır. Şu an ailece yapıyorum. Annem, eşim, kardeşim destek oluyor. Bir an önce biz de bahçemizi büyütmeye çalışıyoruz. Bunun için de devletimizin desteğini bekliyoruz."

"Bölgemizde fındık dışında ürünlerin de yetişebildiğini gördük"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük de ülkenin, girişimcilik ruhuna sahip insanların gayretiyle ilerleyebileceğini vurgulayarak, "Çalışmaları yerinde görüp incelemek için geldik. Birlikte hasat yapıyoruz ve onu destekliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." dedi.

Küçük, özellikle tarımsal girişimciliği çok önemsediklerini belirterek, "Düzce'de de bunun yapılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tarım yönünden farklı girişimcilik örnekleri var. Kuşkonmaz, yaban mersini yetiştiriciliği gibi. Bugün de safranla tanıştık. İnşallah daha farklı ürünler de Düzce'de yetişecek. Bölgemizde fındık dışında ürünlerin de yetişebildiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, Çiftçi, Bitki, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındığa alternatif safran eken çiftçi yüksek verim elde etti - Son Dakika Ekonomi

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