Son Dakika Haberleri: Fındık bahçesine devrilen aracın sürücüsü öldü
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Fındık bahçesine devrilen aracın sürücüsü öldü

1 saat önce

Zonguldak'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Fındık bahçesine devrilen aracın sürücüsü öldü, System.String[]

Zonguldak'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akdeniz'in kullandığı 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, merkez ilçeye bağlı Saraycık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

Yaklaşık 60 metre eğimli arazide takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan sürücü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Akdeniz, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Zonguldak, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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