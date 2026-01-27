Fındık Fiyatları 275 TL\'ye Düştü

Sezon içerisinde 350 lira sınırını aşan fındık fiyatları, yeni yılın ilk haftalarında yaşadığı düşüşün ardından 275 liraya sabitlendi.

TMO'nun Giresun kalite fındık için 200 TL fiyat açıklamasının ardından sezona 220 liradan giriş yapan fındık fiyatları, ekim ve kasım aylarında 350 TL üzerine çıkmıştı. Üreticilerin 400 lira beklentisine karşı dalgalı bir seyir izleyen fiyatlar yeni yıla girilmesiyle birlikte ani bir düşüşle 275 TL'ye geriledi. Geçtiğimiz haftadan itibaren durağan seyre geçen fiyatlar karşısında piyasada hareketlilik azaldı.

Öte yandan Fındık üreticilerin ortak kuruluşu FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi'nde Giresun kalite fındığın 50 randıman fiyatı 287 TL'den işlem görüyor. Buna ek olarak üreticilere randıman başına 5 lira 74 kuruş ödeme yapılıyor. - GİRESUN