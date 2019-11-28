Son Dakika Haberleri: Fındık fiyatları üreticinin beklentisine uygun seyrediyor
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Fındık fiyatları üreticinin beklentisine uygun seyrediyor

6 saat önce

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, üreticilerin bu yıl fındık fiyatından memnun olduğunu belirterek, son dönemde az da olsa düşen fiyatın "paniğe yol açmasının beklenmediğini" vurguladı.

Fındık fiyatları üreticinin beklentisine uygun seyrediyor, System.String[]

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, üreticilerin bu yıl fındık fiyatından memnun olduğunu belirterek, son dönemde az da olsa düşen fiyatın "paniğe yol açmasının beklenmediğini" vurguladı.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüccarlarda 17 liraya kadar yükselen, bugünlerde ise 16,5 liraya düşen fındık fiyatlarındaki oynamanın "normal" olduğunu söyledi.

Fındığın, arz-talep dengesinde fiyatı belirlenen bir mahsul olduğuna işaret eden Başaran, "Sezon başında başlayan süreç bugünkü fiyat seviyesinde devam edecektir. Tabii ki fiyatın bir doyum noktasında durması normal. İhracatta bir sıkıntı yok, hatta geçmişe nazaran ihracatta artış var. Fiyatlar da iyi, beklentilere uygun gidiyor. Bunun belli bir dönem daha böyle devam edeceğini düşünüyoruz. O yüzden fındık fiyatları geri geliyor diye paniğe gerek yok. Fındık üreticinin beklediği fiyatta devam edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yılki fındık politikasından memnun olduklarını vurgulayan Başaran, fındığın ülke ekonomisine katkısının tartışılmayacak derecede önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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