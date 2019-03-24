Fındık üreticisinde kar endişesi
1 saat önce
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası fındık bahçelerinde hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için çalışma başlattık" dedi.
Giresun
Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası fındık bahçelerinde hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için çalışma başlattık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:28
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