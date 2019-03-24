Son Dakika Haberleri: Fındık üreticisinde kar endişesi

Fındık üreticisinde kar endişesi

1 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası fındık bahçelerinde hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için çalışma başlattık" dedi.

Fındık üreticisinde kar endişesi, System.String[]
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası fındık bahçelerinde hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için çalışma başlattık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:28 

Giresun, Kar, Ekonomi
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