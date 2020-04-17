Fındıklı ilçesinde kadın cinayetine kurban giden Gamze Pala son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fındıklı ilçesinde kadın cinayetine kurban giden Gamze Pala son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Fındıklı ilçesinde kadın cinayetine kurban giden Gamze Pala son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Rize'nin Fındıklı ilçesinde önceki akşam saplantılı aşığı tarafından çalıştığı öğretmenevinde boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala, bugün ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fındıklı ilçesinde kadın cinayetine kurban giden Gamze Pala son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Rize'nin Fındıklı ilçesinde önceki akşam saplantılı aşığı tarafından çalıştığı öğretmenevinde boğazı kesilerek öldürülen Gamze Pala, bugün ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Pala için bugün Fındıklı Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, aile fertleri, sevenleri ile arkadaşları katıldı. Pala'nın ablalarının cenazede güçlüklü ayakta durduğu gözlenirken, tabutunun üzerine sevenleri tarafından bir adet gül bırakıldı. Namazın ardından Gamze Pala, ilçe merkezindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Önceki gün akşam saatlerinde Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Gamze Pala, kendisine saplantılı olan 38 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından çalıştığı Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nin lobisinde silahlı saldırıya uğradı. Uzun süredir peşinde koştuğu ve bir türlü olumlu yanıt alamadığı kadını kafasına takan saplantılı aşık Dalançıkar, önce ateş ettiği ancak öldürmeyi başaramadığı kadının boğazını cebinden çıkardığı bıçakla kesti. Olay sonrası Pala hayatını kaybederken, Dalançıkar polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.


Savaş Dalançıkar'ın daha önceden de ilçede çeşitli kadınlara rahatsızlık verdiği ve bir iş yerinin bayan çalışanına sarkıntılı yaptığı için de iş yeri sahibi tarafından darp edildiği öğrenildi. - RİZE

Gamze Pala, Fındıklı, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:39 Kaynak: İHA

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