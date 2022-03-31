Finike'de hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Finike'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

31.03.2022 16:37
Finike'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Finike ilçesinde iş yerleri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Finike ilçesinde iş yerleri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turunçova Mahallesi'nde iki işyeri ve bir otomobilde meydan gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlıkları E.E., M.P. ve N.P'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Zanlılardan E.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Bu arada, üç zanlının bir iş yerlerine girmeye çalıştıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

YORUMLAR
500
Gazipaşa'da yol kontrolünde kaçak sigara ele geçirildi Gazipaşa'da yol kontrolünde kaçak sigara ele geçirildi Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Son dakika haberi... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finike'de hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:53:24. #1.11#
SON DAKİKA: Finike'de hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement